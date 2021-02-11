Sarıyer’de sürücülerden zorla otopark parası alan 3 kişi yakalandı



- İstanbul Sarıyer’de sürücülerden zorla park parası talep ederek, korsan otoparkçılık yapan 3 kişi gözaltına alındı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, Sarıyer İlçesi Yenimahalle Caddesi üzerinde 3 şahsın değnekçilik yaptığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, cadde üzerinde otopark levhası ve duba koyarak değnekçilik yaptığı ve park için gelen vatandaşların araçlarını yol üzerine park ederek ücret aldığı tespit edilen Orhan A., Cem Ç., Cem K.'yi suçüstü yakalandı. Korsan otoparkçılık yapan şahıslara 2918 sayılı K.T.K'nın 79. Maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere tutanak tutularak, Sarıyer Şehit Şeker Aktaş Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.



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