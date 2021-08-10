Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
- Sarıyer’de su alan tekneden 8 kişi kurtarıldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- Sarıyer’de su alan tekneden 8 kişi kurtarıldı

- Sarıyer’de su alan tekneden 8 kişi kurtarıldı

Teknenin su altığı ilk anlar

Su Bild Gezin 

-Kurtarma çalışmaları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sarıyer’de karaya oturarak su alan tekneden 2’si çocuk 8 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Sarıyer Rumeli Kavağı’ndaki Altınkum Özel Eğitim Merkez Komutanlığı Sahilinde Cabir K. yönetimindeki Liman Kuruçeşme adlı tekne, gezinti sırasında sahilde karaya oturarak batmaya başladı.
Sahilde bulunan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yatta bulunan 2’si çocuk 8 kişiyi kurtararak kıyıya çıkarttı. (MB-
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı