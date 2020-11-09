Sarıyer’de sokağa bırakılmış 4 haftalık bebek bulundu

-Sağlık ekiplerinin bebekle ilgilenmesi

-Bebeğin sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Sokaktan detaylar

-Ekiplerden görüntüler



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Sarıyer Ayazağa’da puset içerisinde sokağa bırakılan 4 haftalık bebek görenleri hayrete düşürdü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebek ambulansla en yakın hastaneye götürüldü. Polis ekipleri bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı Olay, saat 21.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Şehit Ersin Kurt Sokak içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen vatandaşlar, puset içerisindeki yaklaşık 4 haftalık bir bebeğin ağlama sesini duydu. Pusete yaklaşan vatandaşlar çevrede kimsenin olmadığını fark edince, bebekle ilgilenerek susturmaya çalıştı. Vatandaşlar bebekle ilgili polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği ambulansın içerisine alarak sağlık kontrolünden geçirdi. Bebeğin iyi olduğu belirleyen sağlık ekipleri ambulansın içinde bebekle oyun oynadı. Bir süre sonra bebek polis kontrolünde ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı. (MB-



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