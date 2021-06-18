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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Sarıyer'de sağanak yağış sonrası yollar göle döndü

Sarıyer'de sağanak yağış sonrası yollar göle döndü

Boğaz görüntüsü

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Sağanak Yağmur 

-Rögar görüntüsü
-Göle dönen yollar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'un Sarıyer ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü. Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı megakentin üstünü kara bulutlar sardı. Ardından sağanak yağmur etkili oldu. Sarıyer’de de etkisi gösteren sağanak yağmur nedeniyle bazı yollar göle döndü. Bazı bölgelerde ise rögar kapaklarından suların çıktığı gözlendi. Öte yandan boğazda ise sis etkisini göstermeye başladı.

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