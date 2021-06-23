Sarıyer’de sağanak etkili oldu

-Boğaz sis görüntüsü

-Vatandaşlar görüntü

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Sarıyer’de sağanak yağış etkisini gösterdi. Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı İstanbul'un bazı bölgelerinin üstünü kara bulutlar kapladı. Ardından sağanak yağmur etkili oldu. Sarıyer’de de etkisi gösteren sağanak yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar yağmura yakalanırken bazıları ise araç içerisinde oturarak yağmurun tadını çıkarttı. Boğaz’da ise yoğun bulut nedeniyle görüş mesafesi kısıtlıydı.

