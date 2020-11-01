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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Sarıyer’de polis üniformalı dolandırıcı yakalandı

Sarıyer’de polis üniformalı dolandırıcı yakalandı

Şahsın sevk edilmesine ilişkin görüntüler

Polis Şapkası Kiralık Araç Harekete Geç Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( İSTANBUL )- Polis üniforması kullanan şahıs kiralık araç satarak dolandırıcılık yapmış İSTANBUL

- Sarıyer’de polis üniformasıyla gezerek güvenini kazandığı bir kadına 80 bin liraya kiralık araç satan dolandırıcı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın üst aramasında ve evinde çok sayıda polis malzemesi ele geçirildi. Sarıyer Kocataş Mahallesi Öztepe Sokak'ta bir şahsın polis üniformasıyla gezmesi üzerine vatandaşlar durumdan şüphelendi. İhbar üzerine harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlattı. Polislerde olandan fazla malzeme çıktı Olay yerine giden polis, sokak üzerinde üniformalı bir şahsın araçla dolaştığını gördü. Bunun üzerine şahsı durduran polis, şüpheli üzerinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramalarda şüpheli Akın Y.'nin üzerinde, 1 adet sahte polis kimliği,1 adet silah kılıfı, 1 adet havalı tabanca, 1 adet havalı tabanca şarjörü,1 adet içi boş yedek şarjör, 1 adet metal polis rozeti, 1 adet kelepçe ve kelepçe kılıfı, 2 adet biber gazı kılıfı, 1 paket havalı tabancada kullanılan boncuk saçma ele geçirildi. Akın Y.'nin arabasında ise, 1 adet havalı tüfek, 1 adet içi boş şarjör, 1 adet polis şapkası, 1 adet taktiksel silah kılıfı, 1 adet kelepçe kılıfı, 1 adet şarjör kılıfı, 1 adet jop takmak için kullanılan aparat, 2 adet polis pantolonu, 4 adet mavi renkli polis tişört, 1 adet kışlık lacivert polis gömleği ele geçirildi. Kiralık aracı 80 bin liraya satmış Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise devlet kurumlarının adını kullanarak hazırladığı çok sayıda sahte belge ele geçirildi. Ayrıca Akın Y.'nin kendisini polis olarak tanıttığı Sevda Y.'ye kiralık bir aracı 80 bin TL’ye satarak dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Akın Y., "Resmi Belgede Sahtecilik”, “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Özel İşaret Ve Kimliklerin Usulsüz Kullanımı" suçlarından işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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