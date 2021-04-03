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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın: Vatandaşlar tahliye edildi

Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın: Vatandaşlar tahliye edildi

Yangından görüntü

Polis Bild Efes Nadan Yangın Tüpü 

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( İSTANBUL -EK)- Mehmet Kara: "Korktuk, hemen dışarı çıktık" İSTANBUL

- İSTANBUL

Baltalimanı’nda bulunan Polis Evi Şube Müdürlüğü'nde yangın çıktı. Polis evindeki vatandaşlar tahliye edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü. Yanan binadan tahliye edilen bir vatandaş ise, “Korktuk, hemen dışarı çıktık” dedi.
Yangın, saat 11.30 sıralarında Sarıyer Baltalimanı Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polis Evi Şube Müdürlüğü binasının üst katındaki restoran bölümünün ızgarası bir anda alev aldı. Alevler yükselerek bacayı sarınca restoran personelleri yangın tüpüyle müdahale etti. Ancak alevler bacadan çıkıp çatının bir bölümüne de sıçrayınca çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. O sırada restoranda oturan vatandaşlar da hızlıca tahliye edildi. Kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangın sonrası vatandaşlar ve personel rahat bir nefes aldı. “Korktuk, hemen dışarı çıktık” Yangının kendilerine büyük korku yaşattığını söyleyen Mehmet Kara, “Yukarıda oturuyorduk. Izgaranın ateşini fazla atmışlar sanırım, yukarı taştı. Yukarı taşınca yangın söndürücüyle müdahale etmeye çalıştılar ama yeterli olmadı. Sonra da bizi dışarıya tahliye ettiler. Birden bire yangın çıkınca ne yapacağımızı şaşırdık. Korkmaz olur muyuz hiç, hemen dışarı çıktık” diye konuştu.
“Bir anda alev aldı” Yangının çıktığı anı gördüğünü söyleyen Canan Yılmaz, “Kahvaltı için yukarıdaydık. Bir anda ızgara bölümü alev aldı. Önce aldırmadık, küçük bir şey sandık. Sonra dumanları oradaki paniği görünce aşağı indik. Aşağı indiğimizde yangının daha da büyüdüğünü gördük. Rüzgarın etkisiyle bayağı alev aldı. Gözümün önünde oldu her şey. Benim gördüğüm kadarıyla ızgaraya karton atıldı ve sonrasında alev aldı” dedi.
(YEŞ-ZA-
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