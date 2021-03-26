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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Sarıyer'de ormanlık alanda intihar

Sarıyer'de ormanlık alanda intihar

Sağlık ekipleri

Psikoloji Cenaze Aracı Gözyaşı Polis Ekipleri Yükselen 

-Cesedin taşınması
-Cenaze aracı
-Maktulün yakınları
-Genel detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Ailesine evde not bırakıp ormanlık alanda intihar etti İSTANBUL

- Sarıyer'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi ailesine not bıraktıktan sonra tabancayla intihar etti. Olay, dün saat 20.00 sıralarında Sarıyer Kazımkarabekir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan ormanlık alandan yükselen silah sesini duyan vatandaşlar sesin geldiği yöne gittiklerinde bir kişiyi başından vurulmuş halde buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının ceset üzerindeki incelemeleri sonucu şahsın intihar ettiği tespit edildi. Not bırakıp intihar etti Çalışmalar sonucu, isminin Serkan Ü. (42) olduğu belirlenen şahsın psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Serkan Ü.'nün intihar etmeden önce evden çıkarken ailesine bir not bıraktığı ortaya çıktı. Acı haberi alan ailesi ve yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. Serkan Ü.'nün cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AFS-MB-
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