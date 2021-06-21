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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sarıyer'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sarıyer'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza yapan araç

Hastane Bild Gezin Kırmızı Işık Işık İhlali 

-Kaza yapan motor
-Araç sahipleri
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sarıyer’de kırmızı ışık ihlali yapan motora araba çarptı. Kaza sonucu motorcu hastaneye kaldırılırken, araç sahiplerinin olaydan etkilendikleri görüldü.
Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşından ödünç aldığı motorla gezintiye çıkan şahıs, kırmızı ışık ihlali yaparak karşı taraftan gelen Nissan Qashqai model 34 BJL 095 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motor sürücüsü ve yanında bulunan kişi hastaneye kaldırılırken, otomobilde bulunanlara bir şey oldu. Polis ekipleri ise olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kaza sonucu arabada ve motorda maddi hasar meydana geldi. (HZE-ZA-
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