Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sarıyer'de mazgal kapağı hırsızları kamerada

Sarıyer'de mazgal kapağı hırsızları kamerada

Güvenlik kamera görüntüsü

Akalan Kamera Sınırdışı Hırsız Polis Ekipleri 

-Zanlıların çıkışı
-Ele geçirilen malzemeler fotoğrafı

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Sarıyer'de mazgal kapaklarını çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı. Zanlılar Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiburnu Mahallesindeki bir sokak üzerinden 2 ayrı mazgalın çalınması üzerine hareket geçti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızların ATV motor kullanarak mazgal kapaklarını çaldıklarını ve hurdacıya sattıklarını belirledi. Olayla ilgili araştırma başllan polis ekipleri Pakistan uyruklu N.M.K., N.U. ve Afganistan uyruklu R. K. isimi zanlıları gözaltına aldı. Zanlılar ile birlikte biri çalıntı iki adet ATV motor da ele geçirildi. Polis ekipleri çalıntı mazgal kapaklarını satın alan hurdacılar İ.A. ve F.P.'yi de gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A. ve F.P serbest bırakılırken. R.K. isimli şahıs hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı. N.M.K. ve N.U. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement