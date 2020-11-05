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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sarıyer'de korsan kitap operasyonu - İSTANBUL

Sarıyer'de korsan kitap operasyonu - İSTANBUL

- Korsan kitap operasyonundan detay görüntülerSarıyer'de korsan kitap operasyonu - Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, bandrolsüz olduğu belirlenen 845 ingilizce kitap ile 175 CD ele geçirildiİSTANBUL (AA) - Sarıyer'de gerçekleştirilen operasyonda, bandrolsüz olduğu belirlenen 845 İngilizce kitap ile 175 CD ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Sarıyer'de bir kitabevinde yabancı dil kitapları ve ders kayıtlarının bulunduğu çalışma CD'lerinin satıldığını belirledi.Teknik ve fiziki çalışmaların ardından operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.Adreste yapılan aramada, 845 İngilizce kitap ile 175 CD ele geçirildi.İşlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.

Yabancı Dil Bandrol İngilizce Avcılık Korsan Kitap 

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