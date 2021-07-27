Sarıyer’de korkutan yangın



- Sarıyer İstinye Mahallesi’ndeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın akşam saatlerinde Sarıyer İstinye Mahallesi Günaralığı Sokak’ta bulunan tek katlı bir gecekondunun çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. (Mİ-

