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Sarıyer’de kopan elektrik kablosu alev aldı, olası faciadan dönüldü
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sarıyer’de kopan elektrik kablosu alev aldı, olası faciadan dönüldü

Sarıyer’de kopan elektrik kablosu alev aldı, olası faciadan dönüldü

Kablonun patlama anı

Elektrik Kablosu Patlama Anı Güvenlik Önlemi Şiddetli Rüzgar 

-Kıvılcımlar
-Ekiplerin Müdahalesi
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Sarıyer’de şiddetli rüzgar sebebiyle ağacın üzerine takılan elektrik kablosu alev aldı. Alev alan ağaç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olası bir faciadan dönüldü. Olay, Sarıyer Rumeli Hisarı Mahallesi Badem Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ağacın üzerinden geçen elektrik kablosu şiddetli rüzgar nedeniyle koparak ağaçta takılı kaldı. Enerji yüklü olan kablodan patlayarak kıvılcımların çıkması ise mahalle sakinlerinde panik oluşturdu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, elektrik arıza ekipleri elektriği kesti. Ağaçta meydana gelen küçük yanma ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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