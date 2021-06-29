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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil caddeye uçtu: 1 yaralı

Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil caddeye uçtu: 1 yaralı

Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-otomobilden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sarıyer’de rampa olan sokakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sokak başındaki bariyerleri aşarak caddeye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Sarıyer Yeniköy Mahallesi Köybaşı caddesinde saat 22:45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıasma Sokak’tan aşağı doğru inen Evin A. idaresindeki 34 BE 25 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sokak başındaki bariyerleri aşarak caddeye uçtu. Kazada sürücü Evin A. yaralanırken, bu sırada caddede kimsenin olmaması faciayı önledi. Kaza anını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Evin A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından maddi hasar oluşan otomobilin kaldırılmasıyla cadde üzerindeki trafik normale döndü. (MFD- MB-
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