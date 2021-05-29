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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sarıyer'de kayalıklarda mahsur kalan iki kişiyi kıyı emniyeti ekipleri kurtardı

Sarıyer'de kayalıklarda mahsur kalan iki kişiyi kıyı emniyeti ekipleri kurtardı

Kayalıklarda mahsur kalan vatandaşların kıyı emniyetine bağlı ekipler tarafından kurtarıldığı anlara ait görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Mahsur Kaldı Kıyı Emniyeti Kayalı Kamera Ormanlı 


- Sarıyer'de ormanlık alanda gezintiye çıkan iki kişi kıyıdaki kayalıklarda mahsur kaldı. Yardım bekleyen iki kişiyi kıyı emniyeti ekipleri kurtardı. Sarıyer'de ormanlık alanda gezintiye çıkan iki kişi, geri dönüş yapamayınca sahil şeridinde bulunan kayalıklarda mahsur kaldı. Yardım bekleyen iki vatandaş Kıyı Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. Ekiplerin Kilyos'ta gerçekleştirdiği kurtarma çalışması kameralara yansıdı. Kıyı Emniyet Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından konuyla ilgili, "Kilyos'ta kayalık yerde mahsur kalan 2 vatandaşımız, Tahlisiye-1 botumuzca sağlıklı olarak kurtarıldı" açıklaması yapıldı.
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