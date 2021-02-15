Sarıyer'de karda snowboard keyfi



- Sarıyer'de kar yağışında snowboard keyfi cep telefonuyla görüntülendi İstanbul'da son günlerde etkili olan kar yağışı, renkli görüntüler oluşturdu. Sarıyer'de yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen ağaçlık alan, snowboard tutkunu genç için adeta piste dönüştü. Snowboard ile bir kayak pistindeymiş gibi kayan genç, cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar sosyal medyada da paylaşıldı. (ÖFA



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