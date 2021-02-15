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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sarıyer'de karda snowboard keyfi

Sarıyer'de karda snowboard keyfi

Cep telefonu görüntüsü

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Sosyal Medya Ağaçlı Kamera Cep Telefonu Kar Yağışı 


- Sarıyer'de kar yağışında snowboard keyfi cep telefonuyla görüntülendi İstanbul'da son günlerde etkili olan kar yağışı, renkli görüntüler oluşturdu. Sarıyer'de yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen ağaçlık alan, snowboard tutkunu genç için adeta piste dönüştü. Snowboard ile bir kayak pistindeymiş gibi kayan genç, cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar sosyal medyada da paylaşıldı. (ÖFA
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