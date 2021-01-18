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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sarıyer’de kar yağışında köpekler açlığa terk edildi

Sarıyer’de kar yağışında köpekler açlığa terk edildi

Köpekler detay

Köpek Kamera Kar Yağışı Hayvan Sokak Hayvanları 

-Kar detay
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul’da 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı en çok da sokak hayvanlarını etkiledi. Sarıyer Fatih ormanlarında aç kalan köpeklerin çaresizlikleri kameralar tarafından görüntülendi. İstanbul’da 3 gündür etkili olan kar yağışı en çok da sokak hayvanlarını etkiledi. Haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile vatandaşlar tarafından yiyecek de bırakılamayan hayvanlar zor anlar yaşıyor. Sarıyer’de Fatih ormanlarında aç şekilde duran ve adeta unutulan köpeklerin çaresizlikleri kameralar tarafından kaydedebildi. (EG-
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