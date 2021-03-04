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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sarıyer’de jandarma ekiplerinden korona virüs denetimi

Sarıyer’de jandarma ekiplerinden korona virüs denetimi

Jandarmanın çıkışı

Jandarma Emniyet Teşkilatı Toplantı Kamu Görevlisi Kabine Toplantısı 

-Jandarma ve kaymakamın restorana girişi
-Ateş ölçümü ve HES kodu sorgulama
-Kaymakamın konuşması
-Jandarmanın tedbir uyarısı
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sarıyer’de jandarma ekipleri kademeli normalleşme dönemine geçilmesi ile birlikte restoranlarda denetim yaptı. İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer'in de katıldığı denetimlerde esnafa korona virüs uyarıları yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısındaki açıklamalarından kademeli normalleşme süreci tüm Türkiye'de başladı.
Kademeli normalleşme süreciyle birlikte korona virüs denetimlerine de hız verildi.
Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer Zekeriyaköy’de esnafa yönelik denetimler yaptı. Denetimlere İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer de katıldı.
Restoranlardaki işletmeciler uyarılırken, vatandaşların ise HES kodları kontrol edildi. Genel olarak kurallara uyulduğu görülen esnafa virüsle mücadele kapsamında uyarılar yapıldı. Denetimlerde hakkında açıklamada bulunan Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, “ Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı çerçevesinde tekrar açılan iş yerlerimizi gereken usullere uyup uymadığı hususunda öncelikle rehberlik yapmak. Hangi kurallara uyacaklar, hangi çerçevede hareket edecekler bunları kendilerine hatırlatıyoruz. İstanbul yüksek risk derecesinde, turuncu renkli olan bir İl, amacımız İstanbul’u eşsiz kılan güzelliklerden bir tanesi olan boğaz, boğazın rengi de mavi Sayın valimizin bizlere talimatı olduğu şekliyle İstanbul’un turuncu renkten maviye dönüşmesi amacıyla, burada mahalle muhtarlarımız belediye başkan yardımcılarımız ve emniyet teşkilatı ile birlikte 2126 kamu görevlisi ile denetim yapıyoruz” dedi.
Denetimler gün içerisinde de devam edeceğini dile getiren Özen İstanbul’un rengini turuncudan maviye kademeli olarak iyileştirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Sarıyer ve diğer ilçelerde denetimler devam ediyor.
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