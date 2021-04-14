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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sarıyer'de hayvanseverlerden belediye ve İBB’ye sokak hayvanı tepkisi

Sarıyer'de hayvanseverlerden belediye ve İBB’ye sokak hayvanı tepkisi

Ekiplerden görüntü

Sokak Hayvanı Hayvan Irak Sokak Hayvanları Trol 

-Araçtaki hayvanlar
-Hayvanseverlerden görüntü
-Konuşmalar ceketli adamın
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sarıyer’de sokak hayvanlarına zehirli yem verildiğini ve toplatıldıklarını iddia eden hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Hayvanseverler, Sarıyer’de belirli aralıklarla sokak hayvanlarına yiyecek desteği sağlıyor. Bu kapsamda hayvanseverler, hayvanları beslemek için gittikleri noktalarda sokak hayvanlarına zehirli yem verildiği ve toplandığını iddia etti. İBB ve Sarıyer Belediyesi'ne tepki gösteren hayvanseverler, alandaki İBB Veteriner Hizmetleri'ne ait aracın hayvan alıp almadığını kontrol etmek istedi. Araç içerisinde sokak hayvanlarını gördüklerini ifade eden hayvanseverler, duruma tepki gösterdi. "Sokak hayvanlarımızı vicdansızca nasıl topladıklarını gördük" Sokak hayvanlarıyla ilgili konuşan AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, “Hayvanları sevmek merhamet ister. Sarıyer Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni sokak hayvanlarımızı vicdansızca nasıl topladıklarını gördük. Onlarca arkadaşımızla beraber burada sokak hayvanlarımızı beslemek üzere bir araya geldik. Ama maalesef araçlar içerisine iğnelerle vahşice toplanarak koyulan hayvanları arkadaşlarımızın girişimiyle serbest bıraktık. Bu hayvanlara yapılan eziyeti gördük. Sarıyer Belediyesi, İBB, Ekrem İmamoğlu hayvanlarımızdan elini çek, biz onları beslemesini biliriz” dedi.

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