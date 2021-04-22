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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sarıyer'de gecekondu alevlere teslim oldu

Sarıyer'de gecekondu alevlere teslim oldu

Yangından cep telefonu ile çekilmiş görüntü

( İSTANBUL )- Gecekondu alev alev böyle yandı İSTANBUL

Polis Gecekondu Kamera Cep Telefonu Yangına Müdahale 


- Sarıyer'de çıkan yangında bir gecekondunun çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın akşam saatlerinde Sarıyer Kazım Karabekir Mahallesi Erdem Sokakta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekondunun çatısından bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükseldi. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu alevler yan tarafta bulunan gecekonduya ulaşmadan söndürüldü. Yangın anı cep telefonu kamerasında Vatandaşların farklı açılardan cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde alevlerin geceyi aydınlattığı ve dumanın yükseklere çıktığı görünüyor. Çıkan yangında herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
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