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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sarıyer’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Sarıyer’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Kar yağışı

Kar Yağışı 

-Beyaza bürünen yeşil alanlar
-Beyaza bürünen araçlar
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından Sarıyer’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini gittikçe artırdı. Sabah saatlerinde sulu kar olarak aralıklarla düşen yağış, gece vakitlerinde ise etkisini göstererek Sarıyer’de bazı noktaları beyaza bürüdü. Yeşil alanlar ve park halindeki araçlar karla kaplandı. İlçede kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
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