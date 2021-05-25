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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Sarıyer’de freni boşalan otomobil evin bahçesine girdi

Sarıyer’de freni boşalan otomobil evin bahçesine girdi

Evin bahçesine dalan otomobilden görüntü

Ders Çalış Bild 

-Aracın çekici ile kaldırılmasından görüntü
-Ev sakinleri ile röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Sarıyer’de park halindeyken freni boşalan otomobil bir evin bahçesine daldı. Yokuş aşağı kayan otomobilin bahçedeki demir direğe çarparak durmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Olay, saat 17:00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Şehit Ersin Kurt Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 SP 2065 plakalı otomobil park halindeyken freni boşalması sonucu kayarak iki araca çarptı ve bir evin bahçesine daldı. Yokuş aşağı kayan otomobilin bahçedeki demir direğe çarparak durmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Evde bulunan vatandaşlar korku ve panikle kendilerini dışarı attı. “Eğer araba bu direkle durmasaydı büyük bir facia olacaktı” Otomobilin bahçesine daldığı ev sakinlerinden Pelin Su Baltacı, “Biz evdeydik ve aracın freni boşaldı ve gördüğünüz gibi şu demire çarptı. Eğer çarpmasaydı buradaki evlere çarpacaktı ve burada 3 tane çocuk yaşıyor. İkisi 3 yaşında ve birisi 7 yaşında olmak üzere. Ve sürekli bu bölgede oynuyorlar. Eğer araba bu direkle durmasaydı ve daha hızlı çarpsaydı gerçekten büyük bir facia olacaktı, facianın eşiğinden dönüldü” diye konuştu.
“Ben odada ders çalışıyordum” Evde ders çalışırken bir anda sesler duyduğunu söyleyen ev sakini Tahsin Baltacı, “Ben odada ders çalışıyordum. Böyle incecik bir ses duydum böyle bir araba kayma sesi gibi. Daha sonra saniyeler ardından güm diye bir ses çıktı. Ben ilk önce ne olduğunu anlamadım. Odanın perdesi kapalıydı, salonun camından baktım. Salonun penceresinden bir baktım araba çarpmış, ben de anlamadım” diye konuştu.
Evin bahçesine kayan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. (MEA- MB-ÖFA
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