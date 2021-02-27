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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sarıyer’de domuzlar mesire alanına indi

Sarıyer’de domuzlar mesire alanına indi

Domuzların mesire alanına inişi

Köpek Yaban Domuzları Kamera Cep Telefonu 

-Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Aç kaldıkları için inen domuzlar cep telefonu kamerasına yansıdı İSTANBUL

- Sarıyer’de aç kalan domuzlar mesire alanına indi. Ormanda aç kaldıkları için mesire alanına gelen domuzlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Sarıyer Ayazağa Yeşiltepe mevkiinde ormanda aç kalan yaban domuzları geçtiğimiz gün mesire alanına indi. Aç kalan domuzlar, bir süre mesire alanında dolaşarak yiyecek aradı. Piknik yapan vatandaşların şaşkınlıkla izlediği domuzlar, yiyecek artıklarıyla karınlarını doyurdu. Domuzları gören köpeklerin havladığı olayda domuzlar, aldırış etmeden yemek yemeye devam etti. Bir vatandaş tarafından o anlar cep telefonu ile kayıt altına alındı. Görüntülerde, domuzların kendilerine havlayan köpeklere doğru koştuğu ve köpeklerin kaçmasının ardından yiyecek aramaya devam ettikleri görülüyor.
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