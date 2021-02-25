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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sarıyer’de defineciler 15 metre derinlikte suçüstü yakalandı

Sarıyer’de defineciler 15 metre derinlikte suçüstü yakalandı

Kazı yapılan alan

Kaçak Kazı Akalan Ormanlı Oksijen Polis Ekipleri 

-Polisin incelemesi
-Ağaçtaki dua
-Jeneratör ve oksijen borusu
-Yapılan çalışma
-Kazılan çukurlar
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Ormanda define arayan şahıslar polisin dikkati sonucu yakalandı- Şahısların 15 metre derinlikteki 2 çukura jeneratör ve oksijen için boru sistemi kurdukları öğrenildi- Çukurun girişindeki ağaca dua asıldığı tespit edildi İSTANBUL

- Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye gezdiği esnada gelen jeneratör sesleri üzerine ormanlık alana girdi. Birkaç kilometre yürüyen polis ekipleri, definecilerin jeneratör ve oksijen almaları için boru sistemi kurduğunu görünce define aradıklarını tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda yaklaşık 15 metre derinlikteki 2 çukurdaki 3 şahıs polis ekipleri tarafından çıkartılarak gözaltına alındı. Şahısların yaklaşık 1 senedir kazı yaptıkları ortaya çıktı. Olay, saat 10.30 sıralarında Sarıyer Garipçe Mahallesi Rumeli Feneri Caddesi üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı çevresinde devriye görevini ifa eden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alandan jeneratör sesleri geldiğini duydu. Polisin dikkati definecileri yakaladı Bunun üzerine alana girerek yaklaşık 2 kilometre yürüyen Sarıyer polisi, seslerin geldiği yere geldiğinde jeneratör sistemi olduğunu ve oksijen alınması için içeriye boru uzatıldığını gördü. Definecilerin kaçak kazı yaptığını anlayan polis ekipleri, 3 şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 2 ayrı çukurun kazıldığı birinin 10 metre diğerinin 15 metre derinlikte olduğu öğrenildi. Şahısların yaklaşık 1 senedir kazı yaptıkları ortaya çıktı. Çukurun girişine dua asmışlar Olayın ardından polis ekipleri, olay yerine gelerek çalışma yaptı. Yapılan çalışmada definecilerin bir şeye ulaşmadıkları öğrenildi. Ayrıca şahısların kazı yaptıkları yerin girişindeki ağaca dua astıkları görüldü.
Gözaltına alınan İbrahim B, Necmettin Ç. ve Hamdi A. emniyete götürüldü. Şahıslara emniyette “Kültür ve Tabiatlarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli ve idari işlem yapıldı. (DCC-
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