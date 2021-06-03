Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sarıyer’de çöken köprünün onarım çalışmalarına başlandı

Sarıyer’de çöken köprünün onarım çalışmalarına başlandı

Yıkılan köprü

Sağanak Yağış Aşırı Yağış 

-Çalışma araçları
-Röportaj
-Arşiv görüntüler
-Detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Sarıyer Gümüşdere Plaj Yolunda üç gün önce aşırı yağış nedeniyle çöken köprünün onarım çalışmalarına başlandı. Sarıyer'de 3 gün önce etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gümüşdere taşmış, taşkında Gümüşdere Mahallesi, Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Yerleşkesi'nin girişinde bulunan köprü, sel sularına dayanamayarak çökmüştü. Yıkılan köprünün onarım çalışmalarına başlandı. İSKİ çalışanı Muhsin İpek, “Aşırı yağışlarda yıkıldı. Zaten köprü temelleri eski olduğu için aşırı sel onu yontmuş. Su yontulacak temellerini yıktı. Burada 3 tane kiriş vardı. Onlar da yıkılınca biz de tedbir amaçlı yıktık. Biz de yenileyip güzel bir menfez yapıcağız" dedi.
(HZE-RU
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement