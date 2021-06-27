Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Sarıyer'de çöken 9 katlı binanın son hali gün ağarınca ortaya çıktı

Sarıyer'de çöken 9 katlı binanın son hali gün ağarınca ortaya çıktı

Binadan detay ve genel görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Köpek Nadan Toz 


- Gece saatlerinde Sarıyer Bahçeköy'de çöken 9 katlı riskli binanın son hali gün ağardığında ortaya çıktı. Binanın yıkıldığı esnadaki çıkardığı toz tabakasının civardaki evlere ve arabaları kapladığı görüldü.
Gece saat 00.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Yenimahalle Mahallesinde yıkılan 9 katlı apartmanın son hali sabah saatlerinde ortaya çıktı. Yıkıldığı esnada birçok otomobile de zarar veren binanın enkazın da gece saatlerinde arama çalışmaları yapılmıştı. Arama çalışmalarında itfaiye ve AFAD ekipleri de destek vermişti. Ayrıca hassas burunlu K -9 köpekleri de arama faaliyetlerinde bulunmuştu. Enkazdan çıkan toz bulutu çevreyi kapladı 2 yıla yakındır boş olduğu öğrenilen binanın yıkıldığı esnada çıkan toz bulutunun çevreyi kapladığı görüldü.
Evlerin pencerelerinde, yüzeylerinde, kapılarında ve arabaların üstlerindeki toz bulutu tabakası dikkat çekti. Bina enkazının gün içinde yapılacak olan çalışmaların ardından kaldırılacağı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement