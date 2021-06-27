Sarıyer'de çöken 9 katlı bina gün ağarınca görüntülendi
Binanın görüntüsü
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( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL
- Sarıyer’de çöken 9 katlı binanın en kazı gün ağarınca görüntülendi. Sarıyer Bahçeköy Yenimahalle Mahallesi'nde gece saatlerinde yıkılan 9 katlı apartmanın son hali sabah saatlerinde ortaya çıktı. Yıkıldığı esnada birçok otomobile de zarar veren binanın enkazı havadan görüntülendi. Görüntülerde, binanın en kazı ve araçlar görülüyor.
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