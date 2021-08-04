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Sarıyer'de cip motosiklete çarptı, motosikletteki iki kişi ölümden döndü
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sarıyer'de cip motosiklete çarptı, motosikletteki iki kişi ölümden döndü

Sarıyer'de cip motosiklete çarptı, motosikletteki iki kişi ölümden döndü

Güvenlik kamera görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Kamera U Dönüşü Sağlık Ekipleri Kadın Sürücü 


- Sarıyer'de u dönüşü yapmaya çalışan cipe motosiklet çarptı. Motosiklette bulunan iki kişinin ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı. Kaza, geçtiğimiz pazartesi günü Köybaşı Caddesi Bebek istikametinde yaşandı. Üzerinde iki kişinin olduğu motosiklet, u dönüşü yapmaya kadın sürücünün kullandığı cipe çarptı. Kazada motosiklette bulunan iki kişi bir anda savruldu. Motosikletin arkasında yolculuk yapan Ömer Delibaş park halindeki ticari araca çarparak yere düştü. Motosiklet sürücüsü Aybars Özdemir ise araçların arasından sürüklenerek kafasını çarptı. İki kişinin ölümden döndüğü kaza kameralara da saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Delibaş ve Özdemir hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. (ÖFA
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