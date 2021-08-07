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Sarıyer’de çıkan yangında gecekondu kül oldu
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sarıyer’de çıkan yangında gecekondu kül oldu

Sarıyer’de çıkan yangında gecekondu kül oldu

Gecekondudan görüntüler

İlk Müdahale Gecekondu Yangın Yeri Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yaralıdan görüntüler
-Mahalleden görüntüler
-İtfaiyeden görüntüler

( İSTANBUL )- Gecekonduda ikamet eden şahıs ayağından yaralandı İSTANBUL

- Sarıyer’de bir gecekonduda çıkan yangın kısa süre içinde büyüyerek yapının tamamını sardı. Alevler sardığı gecekondu kül olurken yangın esnasında evde bulunan bir kişi ayağından yaralandı. Yangın, saat 06.30 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi Acı Çeşme Sokak üzerine bulunan bir gecekonduda çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının çıktığını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri gecekonduya müdahale etti. Mahalleli yardıma koştu Yangının ne sebepten dolayı çıktığını öğrenmek isteyen vatandaşlar gecekondunun etrafında toplandı. Korku içinde kalan mahalle sakinleri, gecekonduda yaşayan ev sakininin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yangının çıktığı evin etrafındaki mahalle sakinlerini önlem amacıyla tahliye etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangın esnasında yaralanan ev sakinine sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi Gecekonduda ikamet eden Eric Kaşadriyan itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Sağlık ekipleri, ayağından yaralanan Kaşadriyan’a ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DH-YM-
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