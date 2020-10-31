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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sarıyer’de bir genç koşarak denize atlayıp intihar etti

Sarıyer’de bir genç koşarak denize atlayıp intihar etti

Ekiplerin cesedi çıkartma çalışması

Polis Hastane Bild Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Cesedin çıkartılması
-Tekneden detaylar
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sarıyer sahilinde koşarak denize atlayan bir genç, boğularak hayatını kaybetti. Olay, saat 21.30 sıralarında Sarıyer Sahilinde yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir genç henüz bilinmeyen bir sebeple koşarak boğazın serin sularına atladı. Gencin suda boğulduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çevrede önlem alırken, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı balık adamlar ise genci çıkartmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların neticesinde balık adamlar, gencin cansız bedenini tekneye çıkarttı. Tekneyle sahile getirilen gencin cansız bedeni ambulansa alınarak en yakanı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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