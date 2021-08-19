Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Sarıyer’de atlı polislerden korona virüs denetimi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sarıyer’de atlı polislerden korona virüs denetimi

Sarıyer’de atlı polislerden korona virüs denetimi

Denetim görüntüsü

Polis Atlı Polis Polis Ekipleri Trol 

-Vatandaşın ilgisi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sarıyer’de atlı polis ekipleri korana virüs denetimi gerçekleştirdi. Denetime vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Sarıyer Kireçburnun’da İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polis ekipleri korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Atlı polis ekibi, vatandaşlara sosyal mesafe, hijyen kuralları ve maske takıp takmadıklarını kontrol ederken atlı ekipler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bunun yanı sıra denetimler’ de bazı vatandaşlar atlı birliklerle fotoğraf çektirdi. (HZE-ZA-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı