Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sarıyer’de ambulans kaldırıma çıktı: 1 yaralı

Sarıyer’de ambulans kaldırıma çıktı: 1 yaralı

Kazaya karışan ambulans

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Sağlık Çalışanı Direksiyon Trol 

-Kaldırıma çıkan ambulans
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıkarak kaza yaptı İSTANBUL

- Sarıyer’de seyir halindeyken kontrolden çıkan ambulans kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Kaza sonucu ambulanstaki bir sağlık çalışanı hafif şekilde yaralandı. Kaza, önceki gün saat 13.00 sıralarında Sarıyer Azerbaycan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 34 BH 5435 plakalı ambulansla seyir halinde olan sağlık çalışanı henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ambulansla yol kenarındaki kaldırma çıkarak kaza yaptı. Kaza sonucu ambulanstaki bir sağlık çalışanı hafif şekilde yaralandı. Meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, meslektaşına olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. (DCC-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement