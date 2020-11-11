Sarıyer’de ambulans kaldırıma çıktı: 1 yaralı

-Kaldırıma çıkan ambulans

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıkarak kaza yaptı İSTANBUL



- Sarıyer’de seyir halindeyken kontrolden çıkan ambulans kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Kaza sonucu ambulanstaki bir sağlık çalışanı hafif şekilde yaralandı. Kaza, önceki gün saat 13.00 sıralarında Sarıyer Azerbaycan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 34 BH 5435 plakalı ambulansla seyir halinde olan sağlık çalışanı henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ambulansla yol kenarındaki kaldırma çıkarak kaza yaptı. Kaza sonucu ambulanstaki bir sağlık çalışanı hafif şekilde yaralandı. Meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, meslektaşına olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. (DCC-ÖFA



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