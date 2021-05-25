Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Sarıyer’de amatör balıkçılara denetim

Sarıyer’de amatör balıkçılara denetim

Denetim anı

Amatör Balıkçı Su Ürünleri Sigara Amatör Avcılık 

-Ölçüm yapılması
-Balıkların denize bırakılması
-Detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Sarıyer’de amatör olta balıkçılığı yapanlara yönelik ortak denetim yapıldı. Balıkçılar, denetim esnasında, mesafe ve maske konusunda uyarılırken, boy limiti altında avlanılan balıklar denize geri bırakıldı. Sarıyer Tarabya ve Kireçburnu kıyı şeridi arasında amatör kapsamda olta balıkçılığı yapanlara yönelik ortak denetim yapıldı. Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı Deniz Polisleri, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği ekipleri katıldı.
Yapılan bu denetimde İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı doğrultusunda Olta Balıkçılığında pandemi tedbirleri kapsamında; 3 metre mesafe, maske kullanımı ve sigara içilmemesi, temizlik hususlarına dikkat edilmesi hususlarına uygun denetim yapıldı. Tekne ile anonslar gerçekleştirilerek bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 5/2 Amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ hükümlerine istinaden olta balıkçılığı faaliyetinde avlanmış olan balıkların boy, ağırlık, tür ve zaman yasağı açısından kontroller neticesinde boy limiti altında avlanılan balıklar denize iade edildi. Amatör olta balıkçılarına İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan el broşürleri verilerek, bilinçli amatör avcılık hususunda bilgilendirme yapıldı. (ZA-
İlgili Foto Galeriler
Hamsi Yüzleri GüldürdüHamsi Yüzleri Güldürdü
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Sigarayı Bıraktıracak 10 Kilit AdımSigarayı Bıraktıracak 10 Kilit Adım
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement