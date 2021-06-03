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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sarıyer’de 3 gün önce sel nedeniyle çöken köprünün etrafı kapatıldı

Sarıyer’de 3 gün önce sel nedeniyle çöken köprünün etrafı kapatıldı

Çöken köprüden detay

Aşırı Yağış 

-Çekilen şeritten detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sarıyer Gümüşdere Plaj Yolunda üç gün önce aşırı yağış nedeniyle çöken köprünün etrafı araç ve yaya girişine kapatıldı. Köprünün onarım çalışmalarının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Olay 3 gün önce Sarıyer Gümüşdere Mahallesi Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Yerleşkesinin girişinde bulunan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye aşırı yağış sebebiyle köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Köprünün çöktüğü bilgisi alan Jandarma ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekti. Sarıyer Belediyesi ekipleri ise yıkılan köprünün enkazını derenin içerisinden kaldırdı. Yapılacak incelemelerin ardından köprüyle ilgili çalışma yapılacağı öğrenildi. Köprünün çöktüğü bilgisi alan ekipleri, köprüyü taş ile araç ve yaya geçişine kapattı. Üç gündür çökmüş durumda olan köprünün onarım çalışmalarının kısa süre içinde yapılması bekleniyor. (DH-MA-Y)
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