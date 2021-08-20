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Sarıyer’de 3 farklı noktada kaza
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Sarıyer’de 3 farklı noktada kaza

Sarıyer’de 3 farklı noktada kaza

Olay yerleri

Sağanak Yağış Trafik Yoğunluğu Zincirleme Kaza Ticari Araç Sağanak 

-Röp

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Sarıyer’de dün dakikalar içinde 3 farklı noktada kaza meydana geldi. Kazalarda şans eseri kimse yaralanamazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sarıyer’de meydana gelen kısa süreli sağanak yağış sebebiyle İstinye’de 1 Hacıosman bayırında 2 adet kaza meydana geldi. İlk kaza, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ani fren yaptığı iddia edilen ticari araç, hızını alamayınca refüje çıkarak direğe çarptı. Direği altına alınan araba çekici yardımıyla kurtarıldı. Bir diğer kaza ise, yine kayganlaşan yolda ani fren yapan otomobile çarpan bir aracın ön tarafı kullanılmaz hale geldi. Diğer kaza ise, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ani fren yaptığı iddia edilen taksi ve arkasından ailesiyle araç içerisinde seyir halinde olan Muammer Maden’de frene basınca zincirleme kaza meydana geldi. Bunun yanı sıra peş peşe meydana gelen kazalar nedeniyle trafik yoğunluğu görüldü.
(HZE-ZA-
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