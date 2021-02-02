Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Sarıoğlan'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Sarıoğlan'da 4.6 büyüklüğünde deprem

zarar gören evden detay

( KAYSERİ )- Kayseri 6 defa sallandı KAYSERİ

Hastane Deprem Oğlan 


- Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 6 deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde en büyüğü 4.6 olarak ölçülen 6 deprem meydana geldi. Deprem Kayseri şehir merkezinde ve Sivas'ta hissedildi. Gece saat 03:00 ile 03:14 arasında 1.9, 1.3, 2.1, 1.2, 1.8 ve 4.6 şiddetinde 6 sarsıntı meydana geldi. Talas ilçesinde depremi hisseden ve aşağıya inmek isteyen bir kişi ayağının kayması sonrasında düşerek yaralandı. Yaralı kadının ambulansla hastaneye kaldırıldı. (AÖ-MÇ-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı