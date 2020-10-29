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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sarıkamış’ta Yol Kenarında Yaralı Ayı Bulundu

Sarıkamış’ta Yol Kenarında Yaralı Ayı Bulundu

Yaralı ayıdan detay

Uyuşturucu Bild 

-Ayının araca taşınması
-Röportaj

( KARS ) - KARS

- Kars’ın Sarıkamış İlçesinde yol kenarında yaralı boz ayı bulundu. Yaralı Boz ayıyı gören Şehitler Mahallesi Muhtarı Memet Kılıç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Olay yerine çağrılan Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, yaralı ayıyı tüfekle uyuşturucu iğne atarak sakinleştirmeye çalıştı. Ancak her defasında görevlinin üzerine doğru saldırmaya çalışan ayıyı sakinleştirmek mümkün olmadı. Milli Parklara Götürüldü Ekipler Yaralı ayıyı uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek kamyonet ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne götürdü. (AY-AT)
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