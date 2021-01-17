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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı etkili oluyor

Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışından detay görüntüler

Kar Yağışı 

-Araçlardan görüntü
-Kar kürüyen vatandaşlardan görüntü

( KARS ) KARS

- Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'ta etkisi sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kayak severleri ise sevindirdi.Gece saatlerinde etkili olan kar etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve tipiden birçok köy yolu ulaşılma kapandı. Kapalı bulunan köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için Kars İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
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