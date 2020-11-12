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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sarıkamış’ta yaban hayvanları için meyve tohumu ekildi

Sarıkamış’ta yaban hayvanları için meyve tohumu ekildi

Meyve tohumu dikiminden detay görüntüler

Allah Habitat Hayvan 

-Esra Aydın'ın konuşması
-Meyve dikiminden detaylar
-İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer'in konuşması

( KARS ) KARS

- Sarıkamış’ta yaban hayvanları için meyve tohumu ekimi yapıldı. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karakurt mevkiinde özellikle yaz aylarında aç kaldığı için ilçe merkezine inen yaban hayvanlarına önlem almak amacıyla meyve tohumu ekti. Etkinliğe katılan Esra Aydın, özellikle yaban hayatını düşünen ve böyle bir etkinliği yapan Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer, yaban hayvanları için meyve tohumları ektiklerini söyledi.

Özer, “Gelecekte yaban hayvanlarının faydalanacağı özellikle ayıların faydalanacağı orman meyvesi dikeceğiz. Çekirdekten, tohumdan toprakla buluşturacağız. İnşallah seneler sonra bunlar yeşerecek ve onlar için beslenebileceği bir habitat oluşacak” dedi.
Karakurt mevkiinde yapılan tohum ekme etkinliğinde Ahlat, Alıç, Badem, Sarıçam, Huş, Karaağaç ekildi.
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