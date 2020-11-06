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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Sarıkamış’ta trafik kazası: 7 yaralı

Sarıkamış’ta trafik kazası: 7 yaralı

- Yaralıların ambulanslarla hastaneye getirilmesi

( KARS ) KARS

Hastane Tahkikat Jandarma Trafik Kazası Bild 


- Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4’ü ağır 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Sarıkamış-Horasan karayolu Çamyazı yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Sarıkamış’tan Horasan istikametine seyir halinde olan İsmail Cengiz idaresindeki 25 HD 54 plakalı otomobil karşı taraftan gelen Mustafa Özcan yönetiminde ki 07 GJF 54 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar içinde bulunan Zafer Aslan, Yakup Cengiz, İsmail Cengiz, Muhammet Taka, Mustafa Özcan, Adem Nar, Muhammet Nuri Değerli yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar Sarıkamış Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Yakup Cengiz, İsmail Cengiz, Zafer Aslan ve Adem Nar’ın hayati tehlikesi devam ettiği belirtildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
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