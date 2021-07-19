Sarıkamış’ta taşlı sopalı kavga: 8 yaralı

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler



( KARS ) KARS



- Sarıkamış’ta iki grup arasında çıkan ‘hayvan otlatma’ kavgasında taraftarlar taşla sopayla bir birine girdi. Kavga 8 kişi yaralandı. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ilçe merkezinde iki grup arasında, ekili arazide hayvan otlatma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada taraftarlar bir birlerine taş ve sopalar vurdu. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, kavga da 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis tarafları ayırırken, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Hastaneye sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kavga ile ilgili tahkikat başlatıldı.

