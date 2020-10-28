Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sarıkamış’ta pandemi gölgesinde Mevlid Kandili

Sarıkamış’ta pandemi gölgesinde Mevlid Kandili

Kazım Karabekir Paşa Cami'den detaylar

İslam Gesi Allah Kandil 

-Vatandaşlardan genel ve detaylar
-Berkan Gökcan'ın konuşması

( KARS ) KARS

- Kars’ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar 'Mevlid Kandili'ni pandemi (salgın) gölgesinde ihya etti. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandili münasebetiyle Sarıkamış’ta vatandaşlar camilere akın etti. Kentteki camilerde bu önemli gece nedeniyle Mevlid-i Şerif merasimleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa’ya karşı aldığı karara destek verdiğini ifade eden Berkan Gökcan, “Tüm İslam aleminin Mevlid kandilini canı yürekten kutluyorum. İnşallah geçirdiğimiz bu sıkıntılı dönemlerde ülkemize vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Fransa başkanı Macron Peygamber efendimize ağır ithamlarda bulunuyor. Bu durumdan hiç hoşnut değiliz. Cahilce ve ahlaksızca bir tutum içerisinde, biz Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Tepkimizi göstermek zorundayız. Çünkü Peygamber efendimiz kırmızı çizgimizdir” dedi.
Kentteki camilerde bu önemli gece nedeniyle Mevlid-i Şerif merasimleri yapıldı. Fiziksel mesafe kuralına riayet edilen Mevlid Kandili programları yapılan dua ile sona erdi. AY- 28.10.2020
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı