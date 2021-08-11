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Sarıkamış’ta otomobilin çarptığı ayı telef oldu
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sarıkamış’ta otomobilin çarptığı ayı telef oldu

Sarıkamış’ta otomobilin çarptığı ayı telef oldu

Ayıya çarpan araçtan genel ve detaylar

Polis Bild Polis Ekipleri 

-Telef olan ayıdan detaylar
-Deniz Demir'in konuşması
-Ayı ve olay yerinden genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Kars’ta otomobilin çarptığı 250 kiloluk boz ayı telef oldu. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Karayolları Şubesi önünde yiyecek arayan boz ayıya otomobil çarptı. Kazada boz ayı telef olurken, otomobilde maddi hasar meydan geldi. Olay yerine polis ve Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın meydana geldiği alana güvenlik şeridi çekti. Eve gideren kazayı gördüğünü ifade eden Deniz Demir, “Şehir merkezinden eve doğru giderken yolda bir aracın ayıya çarptığını gördüm. Canlıydı, canlıyken müdahale edilmedi. Milli Parkları aradık. Ekipler çok hızlı bir şekilde geldi. Onlar gelene kadar ayı ölmüştü ama yoldan kaldırdılar” dedi.
Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından telef olan ayıyı kaza yerinden kaldırdı. Kaza yerine gelen belediye ekipleri ise caddeyi temizledi. Öte yandan aracın çarparak telef ettiği ayının 250 kilo ağırlığında olduğu belirlendi.
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