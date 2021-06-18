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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Sarıkamış’ta kurt yola indi

Sarıkamış’ta kurt yola indi

Hamamlı köyü yoluna inen kurttan genel ve detaylar

Kamera 

-Koşarak uzaklaşan kurttan detaylar

( KARS ) KARS

- Sarıkamış’ta boz ayılardan sonra kurtlar da gündüz vakti köylere inmeye başladı.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde aç kalan kurt Hamamlı köyüne kadar indi. Kars-Sarıkamış kara yolu kenarına kadar gelen kurt, vatandaşları görünce yol kenarından koşarak uzaklaştı. Yiyecek arayarak geldiği Hamamlı köyüne yönelen kurdun sakin hareketleri kameralara yansıdı. Hamamlı köyü mevkisinde yiyecek ararken görüntülenen kurt, bölgede bulunan çiftçilere ise aldırış etmedi. Vatandaşların fark edince koşarak gözlerden uzaklaştı. O anlar anbe en kamerayla kaydedildi. Kurt bir süre sonra gözlerden kayboldu.
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