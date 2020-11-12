Sarıkamış’ta kış uykusu öncesi besin depolayan ayılar kamerada

-Köpekle ayının yan yana duruşu

-Ayıları gizleyen vatandaşların sohbetinden detaylar



( KARS ) KARS



- Yazın beslenmek için gittikleri Karadeniz’den Kars Sarıkamış’a dönen boz ayılar, kış uykusu öncesinde çöplükte yiyecek ararken vatandaşlar tarafından kaydedildi.Her yıl Sarıkamış’tan Karadeniz’e göç eden boz ayılar, Kasım ayında gittikleri güzergahı takip ederek geri dönüyor. Sarıkamış çöplüğünde beslenen ayılar, Aralık ayında Sarıkamış ormanlarında kış uykusuna yatıyor. Boz ayıların çöplükte yiyecek araması Rize’den Kars Sarıkamış’a gelen bir grup yerli turist tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Ayıları görmek için Sarıkamış merkezine 5 kilometre uzaklıktaki çöplüğe gelen vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden ayılara 5 metre kadar yaklaşarak ayıların görüntüsünü çekti.Araçlarıyla ayılara yaklaşan vatandaşların arasındaki diyalog da kameraya yansıdı. Ayıları araçtan izleyen bir vatandaş, “Abi o çok yaşlı, büyüklüğüne baksana ya, bak geliyor, inanılır gibi değil, şu anda karşımızda ayı, bize doğru geliyor” derken, bir başka vatandaş ise "Burada bir selfie yapayım mı?" diye arkadaşına sorarken, arkadaşı da, "Valla hiç tavsiye etmem” diye cevap verdi.Sarıkamış’ta ayılar kış uykusuna yatmadan önce her yıl Kasım ayında çöplükte besin depoluyor. Besin depolayan ayılar, Aralık ayında kış uykusuna yatıyor. Sarıkamış çöplüğünde ayıları görmek isteyen vatandaşlar geceleri çöplüğe araçlarıyla gelerek bir süre ayıları izliyor.



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