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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sarıkamış’ta kış mesaisi başladı

Sarıkamış’ta kış mesaisi başladı

Buz tutan ağaçtan detaylar

Kar Kalınlığı Karla Mücadele Kaldırımlar Kar Sürprizi Kar Yağışı 

-Kaldırımların karını kürüyen vatandaşlardan detaylar
-Beyaza bürünen caddelerden detaylar
-Vatandaşlardan detaylar
-Kar kürüyen belediye çalışanlarından detaylar
-İşyerinin önüne temizleyen vatandaştan detaylar
-Vatandaşın konuşması
-Sarıkamış'tan detaylar
-Caddede yürüyen vatandaşlardan detaylar

( KARS ) KARS

- Kars genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu kentte kış mesaisi başladı.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar da kar küreme çalışmalarına başladı.
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından işyerlerini açan vatandaşlar ellerine aldıkları küreklerle kar temizledi. Son yağan kar ile birlikte kar kalınlığının 55 santime ulaştığı ilçeye kışın tam anlamıyla geldiğini ifade eden vatandaşlar, “Beklenen kar yağdı ilçemize, Allah hayırlara vesile etsin. Karın yağmasıyla birlikte kış sezonumuz başladı” dedi.
Sabah erken saatlerde işlerine gitmek üzere sokağa çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaşırken, belediye karla mücadele ekipleri ise kaldırımların karını kürüdü. Son yağan karla ile birlikte kar kalınlığının 55 santimi geçtiği Sarıkamış’ta kar yağışının etkili olacağı öğrenildi. (AY-ÖB)
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