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Sarıkamış’ta kaybolan çocuk bulundu
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sarıkamış’ta kaybolan çocuk bulundu

Sarıkamış’ta kaybolan çocuk bulundu

Kaybolan çocuğun arama çalışmalarından detaylar

Jandarma Bild Ormanlı Trol 

-Çocuğun bulunması ve babaya teslim edilmesi
-Babanın konuşması

( KARS ) KARS

- Kars Sarıkamış’ta kaybolan 3 yaşındaki çocuk, köyden 5 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Parmakdere köyünde evlerinin bahçesinde oyun oynayan 3 yaşındaki E.M. kayboldu. Köylülerin ve ailenin arama çalışması sonuç vermeyince durum jandarma ekiplerine bildirildi.
Olay yerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ormanlık alanda arama başlatıldı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada E.M. köye 5 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda buldu. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan E.M. daha sonra ailesine teslim edildi.(KRS-AT-ÖK-Y)
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