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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Sarıkamış’ta kardan kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor

Sarıkamış’ta kardan kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor

-kar yağışı ile ilgili genel ve detay görüntü

Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı 

--Ekiplerin çalışması ile ilgili görüntü

( KARS ) KARS

- Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış’ta etkisi sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kayak severleri ise sevindirdi. İki gündür etkili olan kar etkisini sürdürüyor. Kapalı bulunan köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için Kars İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Kışın çetin geçtiği Kars’ta etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Kars İl Özel İdaresi ekipleri, karın geçit vermediği köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.
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