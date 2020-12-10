Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sarıkamış’ta kardan adamalara maske takıp sosyal mesaj verdiler

Sarıkamış’ta kardan adamalara maske takıp sosyal mesaj verdiler

kardan adamın görüntüsü

İran Amed Kardan Adam Kar Yağışı 

-vatandaş röportaj
-detaylar

( KARS ) KARS

- Kars’ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar dev kardan adam yaparak ağzına maske takıp sosyal mesaj verdiler. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sarıkamış Kayak Merkezinde kalan doğaseverler dev kardan adam yaptılar. Kardan adama maske takan doğaseverlerden İranlı Hamed Charkhchi, “Son üç günde Sarıkamış’ta kar etkili oldu. Pandemi döneminde büyük bir mücadele veriyoruz. Kardan adam yaptık. Kardan adamımıza maske taktık. Onlarda tedbir aldılar. Sezonun açılışını yapmaya hazırlanıyoruz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Fotoğraflarla Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler KarşılaşmasıFotoğraflarla Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler Karşılaşması
Fenerbahçe - Amed Sportif Karşılaşmasından En Güzel FotoğraflarFenerbahçe - Amed Sportif Karşılaşmasından En Güzel Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı