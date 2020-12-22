- Sarıkamış’ta kar yağışı, her yer beyaza büründü

- Sarıkamış ilçe merkezinden detay

- Kayak merkezinden detay

- Araç trafiğinden detay

- Kent merkezinden genel görüntüler

- Otel İşletmecisi Kürşat Gemalmaz ile röportaj



( KARS ) KARS



- Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim birimleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde gece başlayan Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Sarıçam ormanları ve kristal kar özelliğiyle Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'a yağan kar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Sarıkamış'a beyaz gelinliğini giydirdi. Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışını devam etmesi bekleniyor. Kayak Merkezinde hizmet veren Otel İşletmecisi Kürşat Gemalmaz, bekledikleri Karın yağdığını dile getirdi. İlçede hava sıcaklığı eksi 7 derece olarak ölçülürken Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde ise kar kalınlığı yaklaşık 25 cm olarak ölçüldü. (AY-AT)



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